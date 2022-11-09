"Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс"

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Информация касательно неисправности тормозов автобусов, которые накануне столкнулись в Алматы, не соответствует действительности, сообщили в ТОО "Алматыэлектротранс". По данным транспортной компании, в день трагедии на линию вышло больше автобусов, чем обычно.

"23 сентября текущего года на маршруте №201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска. Данные меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал движения был сокращен с 12 до 6-7 минут. Данные автобусы были приобретены в мае текущего года, на текущий момент на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", - сообщили в компании.

Напомним, накануне в Алматы два автобуса столкнулись в лобовую, в результате чего погиб пешеход, на которого наехал одно из транспортных средств.