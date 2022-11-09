open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • "Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс"
baigenews.kz Сегодня, 14:50
248
Фото: baigenews.kz

"Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс"

Информация касательно неисправности тормозов автобусов, которые накануне столкнулись в Алматы, не соответствует действительности, сообщили в ТОО "Алматыэлектротранс". По данным транспортной компании, в день трагедии на линию вышло больше автобусов, чем обычно.  

"23 сентября текущего года на маршруте №201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска. Данные меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал движения был сокращен с 12 до 6-7 минут. Данные автобусы были приобретены в мае текущего года, на текущий момент на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", - сообщили в компании.

Напомним, накануне в Алматы два автобуса столкнулись в лобовую, в результате чего погиб пешеход, на которого наехал одно из транспортных средств. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дтп #автобусы #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:50
248
Поделитесь:
Наверх