Торговый центр сгорел на станции Достык
Сегодня, 07:35
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Сегодня, 07:35Сегодня, 07:35
108Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Торговый центр загорелся на станции Достык Алакольского района области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар уничтожил половину здания, общая площадь которого составляет 1100 квадратных метров.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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