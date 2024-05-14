  • 14 Мая, 08:09
  • BAIGENEWS

Торговый центр сгорел на станции Достык

Сегодня, 07:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
108
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Торговый центр загорелся на станции Достык Алакольского района области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар уничтожил половину здания, общая площадь которого составляет 1100 квадратных метров.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Самое читаемое

Наверх