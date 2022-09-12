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Торговый дом "заминировали" в Алматы Сегодня, 12:38
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Торговый дом "заминировали" в Алматы

В Алматы неизвестные сообщили о бомбе в одном из торговых домов, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. Посетителей немедленно эвакуировали. 

"В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания. Взрывного устройства не обнаружено, информация оказалась ложной", - сообщили в полиции.

Сейчас оперативные службы полиции занимаются установлением личности анонима.

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#лжетерроризм #Алматы #бомба
Сегодня, 12:38
127
Журналист

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