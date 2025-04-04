Торговый дом загорелся в Экибастузе
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом доме, предотвратив его распространение.
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
249Фото: МЧС РК
Сегодня утром в Экибастузе, на улице Машхур Жусупа, произошло возгорание на втором этаже двухэтажного торгового дома. Пожар охватил площадь 200 кв. м, повреждая мебель, торговое оборудование, вещи и отделку стен, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, огонь был ликвидирован в кратчайшее время, не дав ему распространиться на другие части здания.
Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация не проводилась, поскольку в момент пожара в здании никого не было. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.
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