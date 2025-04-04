Сегодня утром в Экибастузе, на улице Машхур Жусупа, произошло возгорание на втором этаже двухэтажного торгового дома. Пожар охватил площадь 200 кв. м, повреждая мебель, торговое оборудование, вещи и отделку стен, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, огонь был ликвидирован в кратчайшее время, не дав ему распространиться на другие части здания.

Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация не проводилась, поскольку в момент пожара в здании никого не было. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.