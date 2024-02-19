Торговый дом горел в Семее

В одном из торговых домов Семея произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезывчайным ситуациям.

Как сообщили в ДЧС, о том, что в торговом доме "Бирюса" произошел пожар, им стало известно в 13:51 часов.

"По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Незамедлительно создано звено ГДЗС и начата разведка. В ходе разведки установлено, что горит подвесной потолок", - сообщили спасатели.

Также сообщается , что в тушении были задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар удалось потушить в 14:21 часов. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причина пожара пока не установлена.