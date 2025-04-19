На фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем Казахстан готовится к возможным экономическим потрясениям. Национальная палата предпринимателей "Атамекен" при поддержке Правительства запускает механизм раннего реагирования, основанный на сигналах с "передовой" – от самих предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП.

Об этом стало известно на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра Серика Жумангарина. Участники встречи обсудили ключевые риски, включая влияние глобальных санкций, логистические сбои и снижение экспортной выручки.

В рамках новой инициативы будет создана Цифровая карта бизнеса – инструмент, который в режиме реального времени отразит проблемы и уязвимости предпринимательского сектора.

"На ежедневной основе у нас выстроена коммуникация с регионами. Поэтому мы будем собирать проблемы "в моменте" и планируем структурировать их в нашей Цифровой карте бизнеса – единой платформе Нацпалаты, где любой сигнал будет диагностирован на ранней стадии и своевременно обработан", — отметил председатель Президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.

По словам экспертов, первые последствия глобальной нестабильности могут проявиться в Казахстане уже в течение ближайших двух месяцев. Особенно уязвим экспорт: более 80% его объема формируется всего десятью позициями. Уже в начале года зафиксировано снижение на 12% — это около 2,5 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"На фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в Китае, где ожидается возможное замедление роста на 2%, риски для нашего бизнеса только усиливаются. У нас есть максимум два месяца, прежде чем Казахстан начнет ощущать последствия глобальной волатильности. Тысячи предпринимателей, осуществляющих торгово-экономическую деятельность, раньше всех могут столкнуться со сложностями", — подчеркнул экономист Жаксыбек Кулекеев.

По словам Серика Жумангарина, Правительству нужны не только макроэкономические показатели, но и так называемые "тонкие сигналы" из реального сектора: затоваривание складов, перебои с логистикой и прочие маркеры.

"В каждой отрасли есть свои маркеры, которые могут свидетельствовать о надвигающихся проблемах. Эти сигналы должны своевременно доходить до Правительства, чтобы реагировать до того, как последствия станут системными", — заявил Жумангарин.

Бизнес-сообщество уже поддержало инициативу. Более 100 предпринимателей на встрече обозначили свои проблемы: от перебоев с валютной выручкой и наплыва дешевого импорта до бюрократических препятствий на таможне.

Все сигналы будут стекаться в единый формуляр, который станет основой для системного анализа и оперативных мер. Казахстан готовится действовать на опережение — и в условиях глобальной турбулентности это может сыграть решающую роль.