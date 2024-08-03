Торговые точки продолжают наказывать за торговлю вейпами и насваем в Астане

С марта этого года во всех в пяти районах Астаны на системной основе проводятся рейды по выявлению незаконного распространения и применения вейпов и насвая. За это время по городу проверили тысячи торговых точек, выявили сотни нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По району Сарыарка с начала года вскрылись 70 фактов незаконной реализации вейпов и насвая. Торговые точки оштрафовали на 3 645 850 тенге. Также возбудили четыре уголовных дела, по которым ведется досудебное расследование.

Во время очередного рейда в районе Есиль выявили около 15 фактов реализации некурительных табачных изделий, вейпов.

Нарушителей привлекли к ответственности за незаконную торговлю.

"В ходе мероприятий по району Байконыр проверены и проведены профилактические разъяснительные работы по 262 объектам предпринимательства, расположенным на улицах Ж.Омарова, А.Иманова, Кенесары, А.Янушкеевича, Ш.Уалиханова, А.Сембинова, Отырар, М.Лермонтова, шоссе Алаш, Сырдария, С.Сейфуллина, А.Жангелдина, Тараз, Ж.Досмұхамедұлы, Жетіген, Ақжол, Т.Хусейна, А.Кравцова, А. Бараева на предмет незаконной продажи некурительных табачных изделии", — говорится в сообщении.

В результате рейда девять точек продажи оштрафовали на 25 МРП, также были обнаружены пять мест незаконного хранения, где изъяли около четырёх тонн насвая.

С начала года по 15 июня по району Нура обнаружили 8 фактов незаконной торговли вейпов и снюсов. Нарушителей оштрафовали на 369 200 тенге. В районе Алматы за время проведения рейдов проверили боле 200 объектов.

"Полицейские выявили 64 нарушения, в том числе: 42 факта продажи насвая. По всем фактам составлены административные протокола по статье 196 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 25 МРП. 21 факт курения кальяна в заведениях, составлены административные протокола по ст.441 КоАП РК, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 15 МРП. Один факт продажи табачных изделий лицам, не достигшим двадцати одного года. Составлен административный протокол по ст.423-1 КоАП РК, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 15 МРП. Все изъятые некурительные табачные изделия уничтожили", — отметили в акимате.

Также участники рейдов побеседовали с владельцами малого и среднего бизнеса о недопущении продаж некурительных табачных изделий.