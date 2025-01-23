Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций. Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, включая "Магнум", "Смолл", "Анвар" и "Дина", выразили готовность законтрактовать 1,5 тысячи тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции с хозяйств.

"Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.

При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.

Напомним, что с начала года региональными департаментами Комитета торговли уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт.

Напомним, ограничение на продажу картофеля в одни руки ввели в магазинах Астаны.

Ранее сообщалось о том, где можно купить дешёвый картофель в Астане.