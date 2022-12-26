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  • Торговцев пиротехникой оштрафовали на 842 тысячи тенге в Карагандинской области
pixabay.com Сегодня, 20:56
119
Сегодня, 20:56
119
Фото: pixabay.com

Торговцев пиротехникой оштрафовали на 842 тысячи тенге в Карагандинской области

В первый же день республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Пиротехника" торговцев в Карагандинской области оштрафовали на 842 тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлено 13 фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. По ним составлены административные протоколы по статье 196 КоАП РК - "Незаконная торговля товарами или иными предметами". Всего наложено штрафов на общую сумму 842 тысячи тенге, изъято 214 пиротехнических изделий", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. 

В областном центре на одном из рынков выявлены двое жителей, торговавших фейерверками без документов. У одного изъяли 27 изделий, у другого, реализовавшего их из багажника машины – 17 штук.

На рынке в Темиртау пресечена незаконная торговля пиротехническими средствами, осуществлявшаяся 41-летним жителем города. У него изъято 11 "хлопушек".

В Балхаше 21-летний мужчина привлечён к административной ответственности за реализацию пиротехнических товаров через Интернет.

Цель мероприятия – обеспечение общественной безопасности во время новогодних праздников.

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#пиротехника #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:56
119
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