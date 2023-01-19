Торговцев оружием, похищенным во время январских событий, задержали в Талдыкоргане

Двух торговцев оружием задержали в ходе спецоперации оперативники УБОП и спецназ Нацгвардии близ Талдыкоргана, передаёт BaigeNews.kz.



Оба мужчины - жители Коксуского района области Жетісу. Им 35 и 40 лет.

"Изъяты автомат Калашникова (АК-74), карабин и 30 патронов калибра 5,45 миллиметров. При проверке по специальной базе установлено, что оружие числилось похищенным во время январских событий. Подозреваемые помещены под стражу", - сообщила официальный представитель ДП региона Меруерт Морякова.



Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 287 УК РК - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.