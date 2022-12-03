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polisia.kz Сегодня, 10:38
186
Сегодня, 10:38
186
Фото: polisia.kz

Торговца рогами сайги задержали в Алматы

Около 500 рогов сайги изъяли полицейские у жителя Алматы, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Спецоперацию полицейские провели в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе мегаполиса.  

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу. 

"В ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 339 УК РК – незаконное обращение с редкими и находящимися, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", — сообщили в полиции.  

Расследование продолжается, правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации.

 

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#полиция #сайгаки
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
186
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