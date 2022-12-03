Торговца рогами сайги задержали в Алматы

Фото: polisia.kz

Около 500 рогов сайги изъяли полицейские у жителя Алматы, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию полицейские провели в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе мегаполиса.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу.

"В ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 339 УК РК – незаконное обращение с редкими и находящимися, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", — сообщили в полиции.

Расследование продолжается, правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации.