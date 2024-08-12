Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
113Фото: mis.dp.ua
При координации прокуратуры Туркестанской области Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый при получении 400 тысяч тенге за торговлю людьми, передаёт BaigeNews.
"В частности, гражданин по имени "Ш" в течение 2-х лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при продаже их в городе Шымкент", – говорится в сообщении прокуратуры.
Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми.
В настоящее время по факту торговли людьми проводится расследование, иная информация в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению.
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