  • 12 Августа, 14:03
  • BAIGENEWS

Торговца людьми задержали в Туркестанской области

Сегодня, 13:12
АВТОР
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mis.dp.ua Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: mis.dp.ua

При координации прокуратуры Туркестанской области Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый при получении 400 тысяч тенге за торговлю людьми, передаёт BaigeNews.

"В частности, гражданин по имени "Ш" в течение 2-х лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при продаже их в городе Шымкент", – говорится в сообщении прокуратуры.

Также проводится проверка причастности еще 10 граждан к торговле людьми.

В настоящее время по факту торговли людьми проводится расследование, иная информация в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению.

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