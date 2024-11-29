Торгового представителя осудили за растрату более 8 млн тенге в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении торгового представителя одного из ТОО по факту растраты, то есть хищения чужого имущества в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что А., работая торговым представителем с октября по ноябрь 2023 года незаконно реализовал без накладных неустановленным следствием лицам табачную продукцию на 7 743 550 тенге и растратил 427 658 тенге, причинив ущерб в крупном размере на общую сумму 8 171 208 тенге.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела и заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, которые он не оспаривал.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами стали чистосердечное раскаяние, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетних детей.

Приговором суда А. признан виновным, ему назначено лишение свободы сроком на два года.

Гражданский иск удовлетворён.

Приговор не вступил в законную силу.