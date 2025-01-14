С 2020 года в Казахстане в пять раз увеличились объемы электронной торговли, передаёт BaigeNews.kz. Но при этом эти показатели ниже среднемирового уровня. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

"Начиная с 2020 года объемы электронной торговли увеличились в 5 раз, но все еще остаются ниже среднемирового уровня. По оперативным данным за 11 месяцев 2024 года объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 трлн тенге. По итогам 2024 года планируется превышение планового показателя до 15 процентов от розничного объема торговли (при плане 14,5 процентов), - сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что Казахстан имеет высокий потенциал развития. Это обусловлено широким использованием безналичных расчетов, развитием розничного финтеха, доступностью интернета, высокой долей молодого населения. Это более 8 млн человек.

Ведомство ставит цель увеличить долю электронной торговли в общем объёме розничной торговли до 18,5 процентов к 2029 году. Это сумма составляет до 9,3 трлн тенг