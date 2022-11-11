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Торговля со странами Организацией Тюркских Государств станет легче, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен".

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект постановления Правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительствами тюркских государств Республики о создании упрощённого таможенного коридора".

Так, торговые операторы будут иметь возможность: приоритетного таможенного оформления, сокращения времени оформления, неприменения таможенного досмотра либо его проведения в кратчайшие сроки.

Учитывая, что товарооборот Казахстана со странами Организации Тюркских Государств увеличился на 41,5% и составил 8,1 миллиарда долларов за 8 месяцев текущего года, данное соглашение укрепит экономические взаимоотношения государств.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Во время своего выступления он заявил о необходимости модернизации развития транспортно-логистической отрасли.