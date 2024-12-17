Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства доложил об итогах социально-экономического роста Казахстана за 11 месяцев. Экономический рост страны составил 4,4%, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Байбазарова, основной вклад внёс ненефтяной сектор с ростом на 5,1%.



Отмечена и положительная динамика в ряде ключевых отраслей. Так, рост в реальном секторе экономики составил 5%, а производство в сфере услуг увеличилось на 4,5%, сельском хозяйстве – 13,4%, и в строительстве показатели выросли на 10,3%.

Кроме того, наблюдается стабильное повышение показателей в других секторах экономики: торговля в плюсе на 8,2%, услуги транспорта – на 8,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,3%. В совокупности, более 70% роста ВВП было обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством и строительством.

Нурлан Байбазаров также отметил рост инвестиций в основной капитал на 3,1%, при этом наибольший зафиксирован в несырьевых отраслях. В частности, в образовании объем инвестиций вырос в 2,2 раза, в научной и технической деятельности – на 42,1%, в транспорте – на 27,2%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%.

Среди регионов наилучшие показатели зафиксированы в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.