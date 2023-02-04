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  • Торговавший трамадолом без рецепта врач задержан в Туркестанской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 12:17
100
Сегодня, 12:17
100
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Торговавший трамадолом без рецепта врач задержан в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области выявили факт незаконной реализации трамадола в одной из аптек города Шардары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК 

"Продавец аптеки задержан. Установлено, что житель города Шардара за 30 тысяч тенге продал 340 таблеток трамадола без рецепта. Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП", —комментирует заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Собранные материалы будут переданы в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий".

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#полиция #трамадол
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:17
100
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