Торговавший трамадолом без рецепта врач задержан в Туркестанской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Туркестанской области выявили факт незаконной реализации трамадола в одной из аптек города Шардары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

"Продавец аптеки задержан. Установлено, что житель города Шардара за 30 тысяч тенге продал 340 таблеток трамадола без рецепта. Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП", —комментирует заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Собранные материалы будут переданы в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий".