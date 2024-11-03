Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира по боксу
Сегодня, 00:07
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Сегодня, 00:07Сегодня, 00:07
103Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал победителем молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Он одержал победу в финале весовой категории до 67 килограммов. Его соперником был Давид Мануэль Эспиноса Сантойя из Кубы.
Таким образом, Сабырхан принес Казахстану первое "золото" молодежного ЧМ. Всего в финал вышли семь наших боксеров.