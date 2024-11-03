Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира по боксу

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал победителем молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Он одержал победу в финале весовой категории до 67 килограммов. Его соперником был Давид Мануэль Эспиноса Сантойя из Кубы.

Таким образом, Сабырхан принес Казахстану первое "золото" молодежного ЧМ. Всего в финал вышли семь наших боксеров.