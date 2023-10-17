Торегали Тореали вышел мести улицы в Алматы

Известный казахстанский певец Торегали Тореали взялся за метлу. К общественным работам его приговорил суд, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик о том, как он убирает город, исполнитель разместил на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈 (@toregalitoreali)

Суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства. В полиции сообщили подробности инцидента.

Торегали Тореали признали виновным. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет, а затем ещё на трое суток.

В сентябре стало известно, что певца осудили за оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей и приговорили к общественным работам. Трудиться не по профилю ему придётся 40 часов.