Торегали Тореали стал папой в шестой раз
Сегодня, 21:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
82Фото: instagram.com/toregalitoreali
Казахстанский певец Торегали Тореали в социальных сетях поделился счастливой новостью. Артист стал отцом в шестой раз, передаёт BaigeNews.kz.
Торегали опубликовал в Instagram фото со своей супругой Толкын Мырзакимовой. Пару запечатлили в больничной палате с огромным букетом роз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Роддом стал моим вторым домом. Аллах в шестой раз приказал мне стать отцом”, — написал артист в подписи к фото.
Подписчики поздравили своего кумира и пожелали малышу и его родителям здоровья и счастья.
Напомним, дома Торегали и Толкын ждут ещё три дочери и два сына.
Самое читаемое
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- Прошу полностью оправдать моего отца и мать – сын Мухамедиулы обратился к суду
- Зверское убийство произошло в Алматинской области
- У меня запланированы концерты и тои - Кайрат Нуртас просит наказать его штрафом