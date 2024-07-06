  • 6 Июля, 21:59
  • BAIGENEWS

Торегали Тореали стал папой в шестой раз

Сегодня, 21:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/toregalitoreali Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
82
Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали в социальных сетях поделился счастливой новостью. Артист стал отцом в шестой раз, передаёт BaigeNews.kz.

Торегали опубликовал в Instagram фото со своей супругой Толкын Мырзакимовой. Пару запечатлили в больничной палате с огромным букетом роз.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈 (@toregalitoreali)

“Роддом стал моим вторым домом. Аллах в шестой раз приказал мне стать отцом”, —  написал артист в подписи к фото.

Подписчики поздравили своего кумира и пожелали малышу и его родителям здоровья и счастья.

Напомним, дома Торегали и Толкын ждут ещё три дочери и два сына.

Самое читаемое

Наверх