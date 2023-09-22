Торегали Тореали приговорили к общественным работам

Певца Торегали Тореали осудили за оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей и приговорили к общественным работам, передаёт BaigeNews.kz.



Дело по части 1 статьи 378 УК РК рассмотрели в Турксибском районном суде Алматы.

"Судом установлено, что 14 июня на улице Майлина остановлена машина марки Lexus. На законные и неоднократные требования сотрудников полиции водитель А. выходить категорически отказывался, при этом выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, оказывал сопротивление, тем самым совершил оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших и свидетелей, видеофиксацией", - сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор просил признать певца виновным и назначить наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 80 часов.

Подсудимый вину не признал.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток.

"При назначении наказания суд учёл смягчающие (на иждивении пять малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Постановлением суда А. признан виновным в правонарушении и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов", - сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства. Торегали Тореали признали виновным. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет, а затем ещё на трое суток.