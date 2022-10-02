Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге

Фото: optimism.kz

Кегенский районный суд Алматинской области санкционировал меру пресечения певцу Торегали Тореали, который был задержан по подозрению в избиении гида в нацпарке "Кольсайские озёра", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда в отношении Торегали Алиханова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 293 (хулиганство) назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября в соцсетях появилась информация о том, что 30-летний певец ударил по лицу гида и рассёк ему бровь. Торегали задержали и поместили в ИВС.

Позже певец поделился своей версией случившегося. По его словам, конфликт произошёл во время съёмок нового клипа. Потерпевший гид смотрел в его сторону и этим якобы помешал работе. Словесный конфликт закончился рукоприкладством со стороны певца.