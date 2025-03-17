Трудовую деятельность начал в 1997 году и до 2001 работал в частных структурах.

Государственную службу начал в июле 2001 года ведущим специалистом Отдела планирования Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С июля 2001 года по октябрь 2009 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Посольстве Республики Казахстан в Республике Индия.

В 2011 году работал координатором программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития.

В ноябре 2012 году вернулся на государственную службу в качестве первого секретаря Департамента Внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В декабре 2012 года был назначен советником Секретариата Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, затем с апреля 2013 года был назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С октября 2014 года по июнь 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С июня 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Национального банка Республики Казахстан.