Топурия отправил в нокаут Волкановски и забрал чемпионский пояс UFC

В американском Анахайме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке которого действующий чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проводил защиту против грузина Илии Топурии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Chаmpionat.

Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 15 побед в смешанных единоборствах (семь – в UFC) и ни одного поражения.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА. Два из четырёх поражений Алекс потерпел в боях с чемпионом лёгкого веса россиянином Исламом Махачевым.