Топовые локации для новогодних праздников в Астане
Сегодня, 18:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
107
Ледовые катки, горки, фотозоны и новогодние МАФы радуют горожан в парках Астаны. По данным акимата в столице обустроили почти 60 ледовых горок и катков. BaigeNews.kz расскажет, где можно провести новогодние праздники в Астане.
Самое читаемое
- Алматы будет поделен на пять полицентров
- Назван город с самым грязным воздухом в Казахстане
- Страшно, стыдно и невыносимо больно - бывшая жена Бишимбаева высказалась об убийстве Салтанат Нукеновой
- Драгоценности Сакской эпохи незаконно продавал житель Семея
- Казахстанские полицейские обратились к родителям школьников