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Топовые локации для новогодних праздников в Астане

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Топовые локации для новогодних праздников в Астане Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Ледовые катки, горки, фотозоны и новогодние МАФы радуют горожан в парках Астаны. По данным акимата в столице обустроили почти 60 ледовых горок и катков. BaigeNews.kz расскажет, где можно провести новогодние праздники в Астане.

 

 

 

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