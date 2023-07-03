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  • Топовая теннисистка убирает изображения Елены Рыбакиной с Уимблдона-2023
Федерации тенниса Казахстана Вчера, 05:23
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Вчера, 05:23
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Фото: Федерации тенниса Казахстана

Топовая теннисистка убирает изображения Елены Рыбакиной с Уимблдона-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, часто ли вспоминает прошлогодний финал Уимблдона, где она не смогла одолеть спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

"Как часто я вспоминаю прошлогодний финал? В преддверии Уимблдона теперь чаще вспоминаю, да. Не очень приятно заходить в раздевалку и видеть повсюду изображения Рыбакиной, я стараюсь их убирать (смеётся).

Приятно получать столько внимания. Я вышла в финал турнира "Большого шлема". Это хорошее достижение. Думаю, раньше я не относилась к этому так, потому что, конечно, я хотела взять титул.

Я хочу использовать полученный опыт игры под давлением, чтобы, возможно, провести ещё более классный Уимблдон, чем в прошлом году", — заявила Жабер на пресс-конференции перед Уимблдоном.

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Вчера, 05:23
972
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