Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны

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Пресс-служба столичной воздушной гавани просит вылетающих внимательнее собирать багаж, передаёт BaigeNews.kz. За три первых месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тысяч пассажиров.

При досмотре путешественников служба авиационной безопасности изъяла 5177 запрещенных предметов и веществ. В их числе 124 единицы холодного и газового оружия, 66 перцовых баллончиков и электрошокеров, 7 кастетов, 582 предметов, имитирующих оружие, 65 боеприпасов, 44 взрывчатых вещества, 24 ядовитых, коррозирующих и других веществ.

Кроме того, у одного из пассажиров обнаружили 72,8 литра легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах. Чаще всего это отвёртки, молотки, топоры, колюще-режущие и так далее, отметили в пресс-службе аэропорта.

"Выявлены многочисленные попытки провоза в багаже и ручной клади крупных незадекларированных денежных сумм, дела по которым переданы в уполномоченные службы КНБ и КГД МФ РК. Из-за особенностей воздушного транспорта в пассажирских авиаперевозках уделяется повышенное внимание к вопросам безопасности. Комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов направлен на пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

За 2022 год аэропорт Астаны впервые за свою историю обслужил шесть миллионов пассажиров, а служба безопасности изъяла у пассажиров более двух тысяч огнестрельного оружия и 67 780 боеприпасов.

В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в соответствии с мировой практикой проводится выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную.

Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

"Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров. Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи", - говорится говорится в сообщении воздушной гавани.

Там отметили, что пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".