  • 15 Мая, 05:44
  • BAIGENEWS

Тополиный пух с летней беседкой загорелись в Астане

Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль.

Сегодня, 04:40
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:40
Сегодня, 04:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Астане в районе Байконур возгорание тополиного пуха привело к ущербу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает МЧС РК, возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади. От теплового воздействия повреждён легковой автомобиль. Что именно произошло с машиной, не сообщается.

Причина возгорания тополиного пуха устанавливается.

МЧС напоминает:

- не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям;
- если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо;
- ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;
- во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.

Сообщалось, что пожар произошёл на территории рынка в Астане. 

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