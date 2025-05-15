В Астане в районе Байконур возгорание тополиного пуха привело к ущербу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает МЧС РК, возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади. От теплового воздействия повреждён легковой автомобиль. Что именно произошло с машиной, не сообщается.

Причина возгорания тополиного пуха устанавливается.

МЧС напоминает:

- не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям;

- если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо;

- ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;

- во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.

Сообщалось, что пожар произошёл на территории рынка в Астане.