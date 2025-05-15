Тополиный пух с летней беседкой загорелись в Астане
Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль.
Сегодня, 04:40
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Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
130Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Астане в районе Байконур возгорание тополиного пуха привело к ущербу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает МЧС РК, возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади. От теплового воздействия повреждён легковой автомобиль. Что именно произошло с машиной, не сообщается.
Причина возгорания тополиного пуха устанавливается.
МЧС напоминает:
- не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям;
- если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом – не проходите мимо;
- ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;
- во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.
Сообщалось, что пожар произошёл на территории рынка в Астане.