"Тополиный" период: пожарные попросили жителей Астаны не поджигать пух

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В Астане полетел тополиный пух. И в департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили об опасности, которую он может нести в случае возгорания, передаёт BaigeNews.kz.

"Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожара. Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха, и потом поджигали их, наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. К сожалению, психология людей не меняется, и в настоящее время дети развлекаются подобным образом, не догадываясь об опасности таких забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушенные окурки сигарет или спички", - рассказала замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова.

По её словам, за май и июнь 2022 года столичные спасатели выезжали на тушение тополиного пуха 62 раза.

Рустемова отметила, что, распространяющийся огонь переходит на рядом стоящие дома и прочие строения. Особенно в этот период "страдают" автомобили, которые не спасают даже гаражи.

В ведомстве добавили, что единственный действенный метод борьбы с тополиным пухом - это поливать его из шлангов и сгребать в кучи, ни в коем случае не сжигая.

"Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом, не проходите мимо, предотвратите пожар. Ограничьте доступ малолетних детей к спичкам и зажигалкам. Отдельная просьба к родителям: объясните детям, к какой непоправимой беде может привести игра с огнём", - подытожила Рустемова.

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в "тополиный" период:

места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать;

на предприятиях и учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ;

проводить дополнительные противопожарные инструктажи.

Напомним, что в Павлодаре в прошлом году пять семей потеряли квартиры из-за подожжённого подростками тополиного пуха.