"Топит дома": жители села Коянды требуют объявить режим ЧС

Сразу нескольких сёл близ Астаны затопило талыми водами, передаёт BaigeNews.kz.

Во власти стихии десятки домов. Жители Коянды требуют объявить режим ЧС и даже перекрыли трассу. Люди вынуждены своими силами бороться с последствиями потопа. Между тем, вода уже заходит в дома. Обстановка накаляется каждый час.

В похожей ситуации и проживающие в Караоткеле (Ильинка) сельчане. Не лучше дела обстоят в Косшы. Тем временем, в акимате Акмолинской области заверили, что ситуация в регионе стабильная.

Жительница Коянды Береке Абикенова рассказывает, что талыми водами в их селе затопило не только улицы. Огромное озеро образовалось прямо перед школой, из-за чего попасть в учебное заведение дети смогут едва ли. До конца недели школьники будут отдыхать на каникулах.

Фото: жители села Коянды

По словам женщины, она возвращалась с дежурства после работы по привычному ей маршруту и насчитала несколько домов, чьи дворы буквально оказались под водой.

"По Сатбаева дома затоплены, по Габдуллина 4-5 домов также были затоплены. Я написала об этом акиму. Он лишь спросил: где? И всё, больше ничего не написал. Сегодня по этим улицам вообще невозможно пройти. Раньше такого не было. Нам построили дорогу, но не предусмотрели систему водоотведения. В итоге талыми водами топит наши дома. Уже в ближайшее время я просто не смогу выйти из дома, все затопит", – переживает жительница Коянды.

Сельчане пришли к местному акимату с требованием, как можно скорее объявить в селе режим ЧС. А после вышли на трассу и перекрыли движение. Успокоить разъяренных людей попытался аким, однако пока вопрос не решён.

Фото: жители села Коянды

В Караоткеле также топит дома талыми водами. Бороться со стихией людям приходиться с помощью лопат и ведёр. Местные жители объединяются и приходят друг другу на помощь. Как рассказывает депутат маслихата Караоткельского сельского округа Динара Абдрахманова, сельчане и местные власти вынуждены справляться своими силами.

"Ежегодно ситуация с паводками у нас повторяется. Одна из причин в системе госзакупок, то есть конкурсы у нас объявляются, но финансирование начинается очень поздно. Потому что, сами знаете, законодательство у нас позволяет только проводить конкурсы, на основании которых определяется подрядчик. Также подрядчики имеют право оспаривать друг друга, что и происходит в нашем случае. Поэтому финансирование поступает очень поздно. В примеру, в Караоткеле конкурс завершается 29 числа, уже, так скажем, когда вода пошла. Сейчас вынуждены своими силами как-то справляться", – делится Динара Абдрахманова.

По её словам, на борьбу с последствиями паводков вышли как активисты, так и местные жители. Все вместе они тарировали песок, женщины дежурят и готовят еду. В стороне никто не остаётся.

"Винить акима, что он не работает, тоже считаю кощунством: он и его заместитель на работе с утра до позднего вечера, даже и не ели. Сейчас они в село Каражар выехали. Погода тоже даёт о себе знать: зимой у нас были дожди, из-за чего возникла наледь и вода сейчас плохо уходит в полях. Обратите внимание, что снега нет, а в населённых пунктах наоборот очень большое количество снега в этом году", – продолжает депутат маслихата.

Другой момент, отмечает Динара Абдрахманова, в сумме финансирования. Зависит она от количества прописанных в селе жителей. В Караоткеле прописано около 4,5 тысячи человек. Фактически проживает почти 30 тысяч.

"У нас 132 улицы, это все содержать надо. Сравнивать бюджет Астаны и пристоличные сёла – это совершенно разные вещи, то есть у нас бюджет мизерный. К примеру, на Караоткельский сельский округ, куда входит три села, выделено 50 миллионов тенге. Но это на три посёлка, что, конечно, очень мало. Надеемся, что с принятием программы "Агломерация столицы" будут какие-то изменения и финансирование пристоличных сёл будет увеличено за счёт этой программы. Мы все знаем, все жители работают в Астане, соответственно, налоги мы оплачиваем в город. Наши жители тоже имеют право пользоваться теми же правами, что и жители мегаполиса", – считает жительница Караоткеля.

В Косшы талыми водами затопило сразу несколько улиц 19 микрорайона. Жители частного сектора пытаются собственноручно огородить дома с помощью песка и грунта. На улицах образовалась грязевая жижа. При этом горы неубранного снега продолжают таять, из-за чего вода не перестает подступать. Пройти по улицам, как и проехать на автомобиле, практически невозможно.

Фото: жители села Косшы

"Деньги были выделены. Но своевременно не вывезли снег, а местами просто оставили его, особенно на окраинах. Сейчас это всё тает и стекается во дворы. Вчера приезжали представители акимата, свезли технику, но этого недостаточно", – говорит житель Косшы Асылбек Алтынбекулы.

По словам жителей города, особенно топит дома, которые расположены в низине.

Фото: жители села Косшы

В акимате Акмолинской области нам сообщили, что глава региона совместно с министром по чрезвычайным ситуациям уже совершил аэровизуальное обследование паводкоопасных участков.

"В целом гидрометеорологическая обстановка по области стабильная. Выполняются превентивные противопаводковые мероприятия. Из населённых пунктов вывезено два миллиона кубометров снега. Заготовлено топливо, инертные материалы и мешкотара. (…) Подготовлено 268 пунктов эвакуации с общей вместимостью более 12 тысяч человек", – прокомментировали в акимате.

Там добавили, что службы переведены на повышенный режим работы и даже развёрнут оперативный противопаводковый штаб. Что касается ситуации в селе Коянды, то в областном акимате заверили, что 25 марта направили дополнительную группировку сил и средств ДЧС – три единицы водооткачивающей техники и 12 специалистов.

"Всего задействованы силы и средства ДЧС – 17 человек, пять единиц техники, четыре мотопомпы, МИО – 14 человек, 12 единиц техники, 15 мотопомп. Работы в данном направлении продолжаются", – отметили чиновники.

По данным властей Акмолинской области, спецтехника задействована и в сёлах Караоткель, а также Каражар. Специалисты продолжают вывозить снег и откачивать воду, параллельно расчищая арыки. Из Косшы вывезли 1785 кубометров снега и откачали 2000 кубометров воды. При этом из информации акимата следует, что в городе работает спецтехника – это погрузчики (12 единиц), самосвалы (18 единиц), ассенизаторские машины (10 единиц), автогрейдер и не только. Однако, по словам людей, такого количества техниики, они не видели.