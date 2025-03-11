В пятерке самых популярных имен у родившихся в этом веке — Аружан, Айзере, Айша, Айару и Амина, передаёт BaigeNews.kz.

По данным DATA HUB, таких девушек и девочек в общей сложности — 317,4 тыс. По примерным расчетам, имя из топ-5 получило 8% казахстанок, родившихся за это время.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин, по данным на 2023 год, составляет более 79 лет. С начала века показатель вырос почти на 8 лет, сейчас самый высокий – в Алматы и Астане.

Среди выпускников, закончивших вуз в XXI веке, женщин каждый год больше, чем мужчин, доля может доходить до 60%.

Самый частый возраст вступления в брак, по данным за 2023 год, — 20-24 года. Если смотреть по регионам, самая большая концентрация девушек этого возраста, по состоянию на начало 2024-го, в Алматы (7,2%).

Напомним, 366 девочек появились на свет в Казахстане в праздничный день 8 Марта.