Топ-менеджеры "БИПЭКа" вышли из СИЗО Усть-Каменогорска

Фото: Telegram-канал "Бипэк Авто — рейдерский захват"

В Усть-Каменогорске топ-менеджеров компании "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО", которые год провели в СИЗО, перевели под домашний арест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Бипэк Авто — рейдерский захват".

Опубликованы фото и видео встречи выпущенных из СИЗО с родными.

С октября 2021 года восемь сотрудников предприятия, среди которых две женщины, были под арестом.

Сначала перевели под домашний арест Елену Кузьмину, Галину Мокину, а также по состоянию здоровья Дмитрия Борзых.

20 октября под домашний арест перевели всех остальных. Это Константин Лобанов, Игорь Потапов, Андрей Рябец, Ержан Мандиев и Александр Толстиков.

Как писал ratel.kz, семьи следственно-арестованных сотрудников "БИПЭКа" обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву пять месяцев назад. В своём письме родные арестованных утверждают, что топ-менеджеры стали заложниками в результате рейдерского захвата компании лицами, наделёнными государственной властью, и их претензий к владельцу компании Анатолию Балушкину.

До 2020 года "Азия Авто" занимало лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.



Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревается в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".