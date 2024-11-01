Топ-менеджер нацкомпании трудоустроил знакомого и попал за решётку в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили обвинительный приговор в отношении директора филиала нацкомпании, использовавшего служебные полномочия для извлечения выгоды для себя и других лиц, что повлекло тяжкие последствия для организации, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что А., будучи директором филиала АО НК, устроил знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал.

"По указанию А. с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО. В результате незаконных действий подсудимого АО причинён особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - сообщили в суде.

Подсудимый вину не признал и просил оправдать его за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

Суд назначил А. наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.