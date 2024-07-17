Топ-5 курортных зон назвали в Казахстане

С января по март курортные зоны Казахстана посетило 766 588 гостей. В Минтуризма и спорта назвали самые популярные у путешественников дестинации, передаёт BaigeNews.kz.

Лидирует в рейтинге Алматинской горный кластер. Этот регион стал самым посещаемым. Его природой и горными пейзажами насладились 551 965 туристов.

На втором месте Щучинско-Боровская курортная зона. Природные красоты Кокшетау, озёра и леса привлекли 69 103 путешественника.

В тройку вошла Мангистауская область. Уникальные природные пейзажи и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 57 529 туристов.

На четвёртом месте Туркестан. Богатая история и культурное наследие города привлекли 26 069 гостей.

Замыкает пятёрку Алтайская курортная зона. В первые три месяца 2024 года этот живописный регион привлёк 20 696 туристов.