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ТОП-5 громких побед казахстанских спортсменов за минувшую неделю
Казахстанские спортсмены продолжают завоевывать награды на международных стартах. География побед максимально широкая – от Северной Америки и Европы до стран Азии.
В Министерстве культуры и спорта РК рассказали о наиболее ярких успехах наших соотечественников за минувшие семь дней, передаёт BaigeNews.kz.
Предлагаем вашему вниманию результаты выступления казахстанских спортсменов за минувшую неделю.
Шорт-трек. Мужская сборная Казахстана по шорт-треку стала второй на этапе Кубка мира в Монреале (Канада). В финале эстафеты на 5000 метров Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали и Денис Никиша уступили южнокорейцам.
Шахматы. На чемпионате мира до 20 лет в Сардинии (Италия) Асель Серикбай завоевала серебро, а Меруерт Камалиденова - бронзу.
Таеквондо GTF. В Тбилиси (Грузия) завершился Кубок мира по Таеквондо GTF. Нургиса Издибай (до 70 кг), Данил Смирнов (выше 76 кг), Адилбек Лекеров (до 64 кг), Аманжан Бакитжанов (до 58 кг) стали победителями соревнований. При этом Нуржан Мазбулов (выше 76 кг) и Нурхан Сахиев (до 76 кг) завоевали серебряные медали, а Назерке Мухамбедиева и Ардак Шинтаева – бронзовые призеры.
Фигурное катание. В Алматы завершился третий международный турнир памяти Дениса Тена, который является 7 этапом ISU Challenger по фигурному катанию. В личном зачете среди мужчин Диас Жиренбаев, набрав в сумме двоеборья 192,67 очков, поднялся на вторую ступень пьедестала. Среди женщин Анна Левковец удостоилась серебра (145,43 очков).
Вольная борьба. Казахстан завоевал три медали на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе в Испании. Серебряным призером стал Даулет Ергеш, бронзу завоевали Алишер Ергали и Асыл Айтакын. Отметим, ранее в классической борьбе Олжас Султан в весовой категории до 60 кг стал бронзовым медалистом.
Также казахстанцы стали победителями Кубка Азии Turan barysy по казахской национальной борьбе. Мероприятие прошло впервые и собрало борцов шести стран-организаций Тюркских государств – Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии.
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