ТОП-14 факторов риска деменции назвали казахстанские врачи

Сегодня во всём мире отмечается День осведомленности о деменции, включая болезнь Альцгеймера. В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о том, кто в первую очередь имеет риски деменции, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией, ежегодно регистрируется почти 10 миллионов новых случаев.

"Деменция — это синдром, который может быть вызван рядом заболеваний, постепенно разрушающих нервные клетки и повреждающих головной мозг.Врачами-неврологами кафедры нервных болезней КазНМУ на базе пятнадцати поликлиник Алматы проведена масштабная научно-клиническая работа, в ходе которой была выявлена высокая распространенность умеренных когнитивных нарушений среди лиц старше 60 лет. Эти нарушения являются преддементной стадией, и при отсутствии коррекции факторов риска у пациентов может развиться деменция, чаще всего связанная с болезнью Альцгеймера, составляющей 60-80% случаев", — отмечают специалисты.

По словам врачей, на сегодняшний день известно 14 факторов риска, которые могут способствовать развитию деменции.

"Это низкий уровень образования, затем уже злоупотребление алкоголем, потеря слуха, гипертония, травмы головы. В дальнейшем на развитие деменции влияют такие факторы, как депрессия, диабет, физическое бездействие, курение, социальная изоляция. Не допуская перечисленные факторы риска, можно предотвратить около 45% случаев деменции", — говорится в исследовании.

В Минздраве отмечают, что поэтому важно информировать общество о способах профилактики и доступных ресурсах, также нужно поддержать пациентов с этим диагнозом без стигмы и предвзятости. Сегодня на сайте Ассоциации неврологов Казахстана www.neuroassoc.kz доступна информация о факторах риска деменции и ее профилактике.