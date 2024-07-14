ТОП-10 самых молодых казахстанских олимпийцев представили в минтуризма и спорта

На Олимпиаде в Париже самым молодым участником от Казахстана выступит 17-летний таеквондист Батырхан Толеугали. 25 июля ему исполнится 18 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МТС РК.

В министерство туризма и спорта напомнили о самых молодых казахстанских олимпийцев, принимавших когда-либо участие в летних олимпийских играх.

Фото: qazaqstan.tv

В 2008 году 13-летняя Екатерина Руденко выступала на Олимпиаде в Пекине в плавании на спине на 100 метров и заняла 45-место.

Фото: Эдуард Гавриш

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах 14-летняя Анастасия Прилепа защищала честь Казахстана в плавании на спине на 100 метров и завершила соревнования на 38-месте.

15-летняя Ольга Кожевникова на Олимпиаде Атланта-1996 приняла участие в 5 упражнениях спортивной гимнастики. Самое лучший ее результат 56-место в многоборье.

Фото: Эдуард Гавриш

В 2012 году на Лондонской Олимпиаде самой молодой была 16-летняя Молдир Азимбай. Она выступила в 4 упражнениях спортивной гимнастики и заняла самое высокое 58-место в многоборье.

17-летняя Юлия Рисик на Олимпиаде Афины-2004 заняла 41-место в плавании вольным стилем на 200 метров.

В 2004 году в Афинах 17-летняя пловчиха Елена Скалинская выступала на двух дистанциях и показала лучший результат - 39-место в плавании на 50 метров вольным стилем.

Фото: otyrar.kz

17-летний Михаил Емельянов на Олимпиаде 2008 года в Пекине принял участие в соревнованиях по гребле на каноэ на дистанциях 500 и 1000 метров.

В 2008 году на Пекинской Олимпиаде 17-летний Артур Дилман стал участником соревнований по плаванию вольным стилем на 200 метров и занял 52-место.

В Лондоне на Олимпиаде 2012 года 17-летняя Екатерина Руденко заняла 38-место в плавании на спине на 100 метров.

Фото:olympic.kz

На Олимпиаде Рио-2016 в художественной гимнастике честь страны защищала 17-летняя Сабина Аширбаева (12-место).