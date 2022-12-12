ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергло информацию о незаконном взимании платы за парковки

Фото: ТОО "ППА"

Пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергла информацию о незаконном взимании платы за парковки, передаёт BaigeNews.kz.

"Деятельность парковочного оператора в столице является законной и обоснованной. Распространяемая в СМИ информация от Агентства РК по противодействию коррупции о незаконном взимании оплату за парковку не соответствует действительности. Все платные парковки работают согласно действующему договору государственно-частного партнерства и правилам утвержденным Постановлением акимата столицы. Местонахождение парковок определено договором и Постановлениями от 19 ноября 2021 года об определении парковочных мест. Согласно закону "О дорожном движении" и "О статусе столицы РК".Денежные средства от платежей и штрафов попадают в бюджет города для финансирования городских программ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры", - рассказали в компании.

Места для платных парковок находятся в собственности города Астаны. Парковки работают в штатном режиме с 8.00 утра до 20.00 вечера. Оплата 100 тенге за 1 час парковки. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что предприниматель незаконно организовал платные парковки на 5579 участках в столице. Сообщалось, что монополизировать рынок платных парковок и установить свой тариф ТОО "Парковочное пространство Астаны" помог высокопоставленный чиновник.