Тонувших детей спасли в Астане двое мужчин

В Астане за спасение детей наградили двоих местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

"В районе реки Акбулак, рядом с торговым домом "Мечта" по улице Амман, 14, произошёл случай, который едва не завершился трагически. Двое детей, 2014 года рождения и 2013 года рождения, ловившие рыбу с берега, по неосторожности упали в реку.

Своевременно среагировавшие очевидцы, Арсланбек Магзум (депутат маслихата Астаны, председатель филиала МК "Жастар Рухы" при партии"AMANAT" города Астаны) и Роман Стратонов, не растерялись в критической ситуации и, несмотря на опасность, бросились в воду, вытащив детей на безопасное место", - рассказали в городской администрации.