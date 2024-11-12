Тонувших детей спасли в Астане двое мужчин
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В Астане за спасение детей наградили двоих местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.
"В районе реки Акбулак, рядом с торговым домом "Мечта" по улице Амман, 14, произошёл случай, который едва не завершился трагически. Двое детей, 2014 года рождения и 2013 года рождения, ловившие рыбу с берега, по неосторожности упали в реку.
Своевременно среагировавшие очевидцы, Арсланбек Магзум (депутат маслихата Астаны, председатель филиала МК "Жастар Рухы" при партии"AMANAT" города Астаны) и Роман Стратонов, не растерялись в критической ситуации и, несмотря на опасность, бросились в воду, вытащив детей на безопасное место", - рассказали в городской администрации.
После этого была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, пострадавшие были переданы в руки профессионалов.
"Этот случай — яркое свидетельство того, как важна скоординированность и быстрота действий в критические моменты, а также пример мужества и самоотверженности людей, готовых прийти на помощь в любую минуту", - отметили в акимате Астаны.
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