Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

Парень чуть не утонул в канале Северный в Кызылординской области. Его спасли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 5 июня в 11:30. Начальник отделения местной полицейской службы Жалагашского РОП Ержан Абдраманов и старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Өтеш объезжали территорию.

"Внезапно перед машиной выбежал человек и попросил помощи, сказав, что в канале Северный у аула Бухарбай батыр тонет человек. Сотрудники полиции действовали оперативно и слаженно. Абдраманов бросился в воду и, проплыв около десяти метров, вытащил тонувшего на берег. После чего оказал ему первую помощь", - сообщили в полиции.

Установлено, что местный житель вышел на обочину канала и по неосторожности упал в воду. Он оказался студентом одного из вузов Кызылорды.