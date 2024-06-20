Тонущего рыбака спасли в Акмолинской области

Рыбак перевернулся на лодке и едва не утонул на реке Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

На реке Аксу г.Степногорск сотрудники негосударственной противопожарной службы спасли рыбака.

“Во время рыбной ловли мужчина 1970 г.р. перевернулся на лодке и начал тонуть, к счастью рыбак успел зацепиться за камыши. В этот момент, очевидец позвонил на экстренный номер "101".

На место вызова прибыли сотрудники негосударственной противопожарной службы "Степногорский подшипниковый завод". Спасатели вытащили мужчину на берег”, - говорится в сообщении.