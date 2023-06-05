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ДЧС области Абай Сегодня, 04:07
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Сегодня, 04:07
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Фото: ДЧС области Абай

Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области

В выходные дни в Семее из воды спасено два человека, передаёт BaigeNews.kz.

3 июня в поселке Шульбинск сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов проходил по берегу и увидев, что ребенок тонет, успел оказать помощь

"Установлено, что мужчина 1978 года рождения при отдыхе с семьей на побережье реки Иртыш увидел тонущего человека после чего незамедлительно бросившись на помощь вытащил из воды, а также оказал первую доврачебную помощь мужчине 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачей скорой медицинской помощи пострадавший был передан сотрудникам Управления полиции Семея", - сообщили в ДЧС региона.

Второй инцидент произошел в этот же день в поселке Шульбинск, где сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов спас тонущего ребенка.

"Младший сержант гражданской защиты на базе отдыха "Жанай" в посёлке Шульбинск проходя мимо беседок заметил тонущего ребёнка, который в панике захлёбываясь водой махал руками. Алтынбек долго не раздумывая кинулся на помощь. Не снимая одежду с себя бросился в воду за ребёнком. Вытащив мальчика на берег оказал ему доврачебную медицинскую помощь. После чего ребенка передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное", - добавили в ДЧС.

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Сегодня, 04:07
255
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