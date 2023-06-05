Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области

Фото: ДЧС области Абай

В выходные дни в Семее из воды спасено два человека, передаёт BaigeNews.kz.

3 июня в поселке Шульбинск сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов проходил по берегу и увидев, что ребенок тонет, успел оказать помощь

"Установлено, что мужчина 1978 года рождения при отдыхе с семьей на побережье реки Иртыш увидел тонущего человека после чего незамедлительно бросившись на помощь вытащил из воды, а также оказал первую доврачебную помощь мужчине 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачей скорой медицинской помощи пострадавший был передан сотрудникам Управления полиции Семея", - сообщили в ДЧС региона.

Второй инцидент произошел в этот же день в поселке Шульбинск, где сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов спас тонущего ребенка.