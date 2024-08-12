Тонущего парня спасли на Каспии

На Каспии спасли тонущего 21-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Он купался в необорудованном для этого месте в Тупкараганском районе Мангистауской области и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Парня извлекли из воды сотрудники оперативно-спасательного отряда. Пострадавший госпитализирован.