  • 12 Августа, 04:52
  • BAIGENEWS

Тонущего парня спасли на Каспии

Сегодня, 03:44
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:44
Сегодня, 03:44
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Фото: BaigeNews.kz

На Каспии спасли тонущего 21-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Он купался в необорудованном для этого месте в Тупкараганском районе Мангистауской области и не смог самостоятельно выбраться на берег. 

Парня извлекли из воды сотрудники оперативно-спасательного отряда. Пострадавший госпитализирован.

Видео: МЧС РК

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