Тонущего парня спасли на Каспии
Сегодня, 03:44
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Сегодня, 03:44Сегодня, 03:44
112Фото: BaigeNews.kz
На Каспии спасли тонущего 21-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Он купался в необорудованном для этого месте в Тупкараганском районе Мангистауской области и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Парня извлекли из воды сотрудники оперативно-спасательного отряда. Пострадавший госпитализирован.
Видео: МЧС РК
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