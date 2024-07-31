Тонущего 12-летнего ребенка спасли в области Абай
Сегодня, 08:37
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Сегодня, 08:37Сегодня, 08:37
113Фото: orenday.ru
Двенадцатилетнего ребенка спасли в области Абай, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"В городе Курчатов на территории городского пляжа сотрудники ПЧ-8 младший сержант гражданской защиты Елнур Амангелды и младший сержант гражданской защиты Еркебулан Айтбеков при патрулировании спасли мальчика 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
Установлено, что при купании ребенка начало уносить течением, увидев это, спасатели бросились к нему на помощь.
"В настоящее время состояние мальчика стабильное, в медицинской помощи не нуждается", - добавили в МЧС.
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