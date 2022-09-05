Тономерты, аппараты УЗИ и ЭКГ с истекшим сроком поверки использовали медучреждения в Павлодарской области

Почти на 18 миллионов тенге оштрафовали медучреждения в Павлодарской области за использование техники, не прошедшей поверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Проверку 14 клиник провели областной департамент комитета техрегулирования совместно с прокуратурой области.

"Во всех субъектах здравоохранения выявлены нарушения в виде применения медицинской техники, не прошедшей поверку. Использовались электрокардиографы, анализаторы, пульсоксиметры, мониторы пациента, УЗИ аппараты, шприцевые инфузионные помпы, тонометры с истекшим сроком поверки", - сообщили в ведомстве.

Поверку проводя для того, чтобы средства измерения соответствовали установленным техническим и метрологическим требованиям, были пригодны к применению, показывали точные результаты, которые непосредственно влияют на постановку диагнозов пациентам.

"Применение средств измерений, не прошедших поверку, является нарушением пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений", что предусматривает административную ответственность по статье 419 КоАП РК", - заявили в комитете.

На основании представлений прокуратуры медучреждения привлекли к ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 17 903 235 тенге.