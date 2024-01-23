Тонны зерна похитили с предприятия в Акмолинской области
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Свыше семи тонн зерна похитил неизвестный с территории предприятия в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Бурабайского отдела полиции обратился руководитель одного из предприятий с заявлением о краже зерна в количестве 7 тонн 800 кг.
"Мужчина сообщил, что в начале января предприятием был произведен закуп 57 тонн зерна, которое находилось на складе, а во время его последующей выгрузки была обнаружена недостача.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен один из работников предприятия, который рассказал, что 13 января, на автомашине ЗИЛ, на склад приехал неизвестный мужчина и поинтересовался возможностью приобретения пшеницы. В результате чего, по признанию работника, он реализовал неизвестному зерно, принадлежащее предприятию", - сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК “Кража”. Ведется следствие.
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