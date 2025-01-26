Объявление о проведении конкурса по реализации опасных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс, разместило Министерство экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На торги выставлены 13 лотов, а именно "Димер-а-метилстирол" - 7,7 тонн, "Пирокатехиновый фиолетовый" - 0,000187 тонн, "Терфенилы" - 2,113 тонн, "Полипропилен" - 0,9 тонн, "Силикагель технический" - 0,016 тонн, "Ф-Калий хлористый" - 0,002 тонн, "Окись хрома" - 0,000677 тонн, "Пиридиния сульфат" - 0,09 тонн, "Специализированный промышленный фторсодержащий раствор (раствор фторкремниевой кислоты)" - 0,016 тонн, "Этазол (2-пара-аинобензолсульфамид) 5-этил 1,2,3,тиадозол" - 0,014 тонн, "Соляная кислота" 0,026 тонн, "N,N ДИФЕНИЛГУАНИДИН (сим-дифенилгуанидин)" - 0,004 тонн и "3-пиколин (бета-пиколин, 3-метилпридин чистый)" - 0,008 тонн.

Прием заявок на участие продлится до 10 февраля. Сам конкурс пройдет 11 февраля.

Напомним, на территории бывшего завода пластмасс в Актау скопилось 2140,9 тонн химотходов.

В конце 2023 года министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил на вопрос о ликвидации этих отходов.