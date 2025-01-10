Тонны наркотиков и оружие обнаружили в Алматы
Стоимость изъятых веществ оценивается свыше 800 тысяч долларов.
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В Алматы и Алматинской области ликвидирована крупная преступная сеть, поставлявшая прекурсоры для нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz.
При координации прокуратуры Алматы сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу провели успешную операцию по выявлению и ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставкой прекурсоров БК-4 (основной компонент синтетических наркотиков) для действующих нарколабороторий на территории Казахстана.
Стоимость одного килограмма прекурсоров на черном рынке составляет 250 долларов. Общая стоимость изъятых веществ оценивается свыше 800 тысяч долларов.
С августа 2024 года сотрудники УПН разрабатывали преступную группу, участники которой использовали мессенджер Telegram для координации действий. Установлено три склада для хранения прекурсоров: один в Алматы и два в Илийском районе Алматинской области.
1 января оперативники зафиксировали передачу 180 кг прекурсоров из Алматы в Карагандинскую область. Там обнаружены нарколаборатории и задержаны лица, причастные к их функционированию.
9 января проведены одновременные задержания 9 участников преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, обнаружена нарколаборотория.
В ходе санкционированных обысков изъято:
• прекурсоры в особо крупном размере: 3 тонны 210 литров;
• лабораторное оборудование для изготовления наркотиков;
• оружие и боеприпасы, включая предметы, похожие на пистолет, ружье и гранату;
• наркотические вещества растительного и порошкообразного происхождения.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.
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