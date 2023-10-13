Тонны мёда и мяса привезут аграрии ВКО и СКО в столицу

В эти выходные, 14 и 15 октября в Астане состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий ВКО и СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Аграрии ВКО привезут: 49,2 тонн меда, 2 тонны колбасных изделий, 8 тонн молочной продукции, 16 тонн растительного масла, 3 тонны муки и круп, 9 тонн рыбы, 29,8 тонн мяса сельскохозяйственных животных и птиц, 4 тонны кумыса и национальных изделий, 700 литров безалкогольных напитков и другие.

Как отметили в акимате, всего товаропроизводители ВКО везут в Астану 123,2 тонны продукции на сумму 244,5 млн. тенге.

Сельхозтоваропроизводители СКО привезут для продажи на ярмарку: 100 тонн мяса всех видов, 495 тонн картофеля и овощей, 33 тонны молочной продукции, 120 тысяч штук яиц, 5 тонн рыбы, 10,5 тонны меда, 7 тонн колбасных изделий, 75 тонн муки и макаронных изделий, 12 тонн прочих продуктов.

Ярмарка продлится два дня с 9:00 до 18:00 часов на площади у здания университета искусств по проспекту Тәуелсіздік 50.