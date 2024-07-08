Тонны мусоры вывезли с Эвереста

На Эвересте провели генеральную уборку: финансируемая правительством Непала команда несколько недель очищала склоны, в основном в районе базового лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Euronews.

Участники команды собрали 11 тонн мусора, но заявляют, что на полную очистку горы могут уйти многие годы — даже несмотря на то, что в последнее время ситуация меняется к лучшему.

"Большая часть мусора — от старых экспедиций. От недавних не так уж много, поскольку сегодня правила более строгие, установленные правительством и местными властями, и сами альпинисты ведут себя более ответственно", — рассказал Анг Бабу.

Ещё десять лет назад правительство Непала обязало альпинистов собирать мусор и забирать его с собой обратно. Но в экстремальных условиях не все готовы следовать требованию, поскольку сосредоточены на сохранении собственной жизни: восхождение на высочайшую вершину мира опасно для жизни.

Также участники команды обнаружили и отправили вниз останки пяти человек.